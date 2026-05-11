ブラザー工業が３連騰し年初来高値を更新している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高９１００億円（前期比１．９％増）、営業利益８５０億円（同９．２％増）、純利益７２０億円（同６．５％増）を見込むことが好感されている。なお、年間配当予想は前期と同じ１００円としている。 中東情勢によるリスクや部材価格の高騰、米国関税政策の変化による影響などを織り込む一方、マ