マルマエは急反落。前週末８日取引終了後、２００万株の新株式発行と７０万株の自己株式処分を実施すると発表した。あわせて９０万株の株式売り出しと上限５４万株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う。調達資金約５８億円（手取り概算額）は生産設備の取得や投資などに充てる。目先、株式価値の希薄化を懸念した売りが先行している。 出所：MINKABU PRESS