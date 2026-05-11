イエローハットが急反発している。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の７．０％）、取得総額７５億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。株式の需給インパクトを意識した買いが入ったようだ。 取得期間は５月１８日から来年２月２６日まで。取得した全株式を来年３月２３日に消却する予定。また、同社は２６年３月期の期