「この人、もしかして私のこと…？」という直感、意外と当たってるかもしれません。男性は本気で恋に落ちると、無意識のうちに“好きバレ行動”をしてしまうもの。そこで今回は、そんな“ガチ恋具合”がわかる男性の「無意識サイン」を紹介します。目が合った瞬間に“照れ隠し”あなたと目が合った時、急に視線をそらす、頭をかく、笑ってごまかすなどの仕草が見られたら、彼の心はあなたに向いている可能性大。本気で恋する男性ほ