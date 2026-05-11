「体が重い」「動けない」という状態が続いていませんか？運動不足が続くほど体はさらに重く感じ、動かなくなる悪循環に陥りがち。その原因は、全身の柔軟性の低下にもあるかもしれません。ヨガの基本ポーズ【パールシュ・チャンドラ（軽減法）】は、体側をしっかり伸ばして巡りを促し、滞りがちな体を軽く整えるシンプルな動き。無理なく始められるリセット習慣です。【STEP１】姿勢をつくる直立し、胸の前で軽く合掌します。骨盤