SNSを開けば、塾の比較や合格実績の話題があふれている。どの塾が最難関に何人合格させたか、転塾すべきかどうか。2026年に中学受験を経て大学付属中学校に進学した長女を持つ筆者も、かつてそうした情報を必死で追いかけていた1人だ。しかし娘の受験を終えた今、「その問いの立て方自体がずれていた」とはっきり言える。 【写真】勉強嫌いも夢中になる!?「暗記用食パン」が話題 A判定の子でも本番では落ちることがある