小学校に入学後、授業についていける子もいれば、内容が難しくなりつまずいてしまう子もいます。そのまま放置すると、勉強に苦手意識を持ち、学習意欲が低下してしまうかもしれません。勉強につまずく原因はいくつかあるため、原因に合わせた対策を取ることが大切です。【要注意】「えっ…ますます勉強嫌いに！？」これが、わが子が学校の授業についていけなくなったときの“NG行為”です！小学校の授業についていけなくなる