ベレーザの猶本光「しっかりとプレーしている姿を見てもらえたのは良かった」日テレ・東京ヴェルディベレーザはWEリーグ第21節で三菱重工浦和レッズレディースと対戦し0-1で敗れた。昨季まで在籍した古巣と初めてのアウェーゲームに臨んだMF塩越柚歩とMF猶本光は、浦和サポーターからの拍手に感謝の言葉を残した。互いに今季のリーグ戦優勝が消滅して臨んだゲームは、前半9分に浦和がFW島田芽依のゴールで先制。その後はベレー