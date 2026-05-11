グループBLACKPINK（ブラックピンク）のメンバーでソロ歌手のジェニーが、個人事務所設立から2年で200億ウォン台の精算金を記録し、「独り立ち」の成果を立証した。会社の業績も急速に成長しており、K−POPアーティストの独立型ビジネスモデルの可能性を示している。10日、金融監督院の電子公示システムによると、ジェニーが設立したOAエンターテインメントは、ここ2年間でジェニーに計238億ウォン（約25億5400万円）規模の精算金