米国コロラド州のデンバー国際空港の滑走路で、離陸中だった旅客機が滑走路に無断侵入した歩行者と衝突し、1人が死亡、乗客が緊急脱出する事故が発生した。9日（現地時間）、米日刊紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）などによると、この日午後11時19分ごろ、デンバー国際空港の国際線滑走路でロサンゼルス行きのフロンティア航空機が離陸を試みていたところ、歩行者と衝突した。米交通当局によると、身元が確認されていな