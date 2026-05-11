サッカーのイングランド・プレミアリーグで、エバートン戦に出場したクリスタルパレスの鎌田大地＝10日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで10日、クリスタルパレスの鎌田大地はホームのエバートン戦にフル出場した。試合は2―2で引き分けた。