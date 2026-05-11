AZアルクマール戦で攻め込むフェイエノールトの上田（左）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで10日、上田綺世と渡辺剛のフェイエノールトはホームでAZアルクマールと1―1で引き分けた。上田は後半41分までプレーし、渡辺はフル出場。AZの毎熊晟矢は後半25分から出場した。