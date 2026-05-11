サッカーのベルギー1部リーグ中位プレーオフで10日、ゲンクの伊東純也はホームのウェステルロー戦で2―0の終盤に今季リーグ戦5点目となるゴールを決めた。後半40分過ぎまでプレーし、3―0の快勝に貢献した。