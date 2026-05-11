ウニオン・ベルリン戦で競り合うマインツの佐野海（左）＝マインツ（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで10日、マインツの佐野海舟はホームのウニオン・ベルリン戦にフル出場した。試合は1―3で敗れた。