【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー0 ウルフドッグス名古屋（5月9日・男子CS準決勝）【映像】客席にダイレクトで飛び込む驚きのサーブ男子バレーの最高峰の戦いで、ポーランド代表が“異例すぎる”強打を見せた。勢い良く放ったサーブが、なんと直接観客席に飛び込むと元日本代表の解説者もこれを擁護した。5月9日に大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン4