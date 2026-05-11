三菱食品とイートアンドホールディングスの共同出資による合弁会社EAT＆MS USA INC.（米国カリフォルニア州）は5月8日、「大阪王将」米国初出店となるフラッグシップ1号店「OSAKA OHSHO GYOZA＆TAPAS」をロサンゼルスのソーテル（通称：リトル大阪／ジャパンタウン）にオープンする。“アメリカで進化を遂げた餃子が食べられる呑み屋”をコンセプトに、餃子を主役とした体験型業態。1号店を出店するソーテルは、日本食レストラ