AIRDO（エア・ドゥ）は、「ディスカウントポイントキャンペーン2026」を4月16日から5月31日まで実施している。特典航空券の予約に必要なAIRDOポイントを、全路線で片道あたり1,000ポイントに引き下げる。搭乗期間は4月17日から5月31日まで。特典航空券の設定座席数は便ごとに限り、便によっては設定しない。5月19日搭乗分以降は別途一部空港で旅客施設使用料が必要となる。