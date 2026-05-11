セリエA第36節が10日に行われ、日本代表GK鈴木彩艶擁する13位パルマと来季のチャンピオンズリーグ出場権を争う5位ローマが対戦した。試合は20分に中盤でボールを奪取したローマがショートカウンターを仕掛けると、ゴール正面の位置でボールを受けたオランダ代表FWドニエル・マレンがゴール右隅にシュートを流し込んで先手を奪う。しかし対するパルマも前半アディショナルタイムにガブリエウ・ストレフェッツァがネットを揺らし