（CNN）インターネット監視団体のネットブロックスによると、イランのインターネット遮断は3カ月目に突入し、1704時間を超えた。解除の兆しは見えないという。ネットブロックスは「前例のないこの措置は3カ月目に突入したが、当局が一般市民の国際（インターネット）アクセスを遮断する中、広範囲にわたる復旧の兆しは見られない」と述べた。この継続的な制限は、米国とイスラエルが2月28日にイランを攻撃して以降実施されている。