「繁忙期に残業が増えたことで、来年の社会保険料が上がるのではないか」と不安に感じた経験はありませんか。実際に、社会保険料は給与額をもとに決まるため、残業が増えると影響が出る可能性があります。ただし、短期間の残業がそのまま翌年の負担増につながるとは限りません。 本記事では、社会保険料がどのように決まるのか、そして一時的な残業がどこまで影響するのかを分かりやすく解説します。 社会保険料は