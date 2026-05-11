老後資金について考えるとき、「使うべきか、残すべきか」で悩む家庭は少なくありません。元気なうちに旅行や趣味を楽しみたいという思いと、将来の医療費や介護費への不安はどちらも現実的です。 本記事では、この2つの考え方の違いを整理しながら、バランスの取れた老後資金の使い方について考えていきます。 「元気なうちに使う」考え方のメリットとは 老後資金を積極的に使うという考え方には、「今しかでき