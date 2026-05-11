新生活に合わせて、車の購入を検討している人もいるのではないでしょうか。購入する車を検討する際、普通車と軽自動車ではかかる初期費用や維持費が変わってくるため、税金の負担や保険料の差なども確認しておくとよいでしょう。 本記事では、自動車の購入時や保有時に発生する税金や自動車税の仕組み、軽・普通車それぞれおすすめの購入タイミングなどもあわせて解説します。 覚えておきたい自動車にかかる主な税