クマにはオレンジ、くすみにはイエロー、赤みにはグリーン。カラーコントロールは定番になりましたが、実際にはそこまで細かく使い分けられない日も多いものです。しかも、いくつも使うのはお金がかかって、面倒という側面も。今回は、肌になじむベージュ系のキャンメイク新作コンシーラー1本で、肌悩みをカバーしながらベースメイクを完成させる方法を紹介します。◆カラーコントロールだけでは解決しきれない現在49歳の筆