大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が夏場所２日目の１１日、日本相撲協会に休場を届け出た。初日の小結・高安（田子ノ浦）との取組で右太もも裏を痛めた。２日目の対戦相手の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）は不戦勝となる。東西の横綱がそろって休場するのは２０２１年春場所の白鵬、鶴竜以来で５年ぶり。豊昇龍の休場は８度目で、横綱昇進後は３度目となった。今場所は横綱大の里、大関安青錦が初日から休場。これで２横綱１大関が不在