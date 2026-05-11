幼稚園・保育園や小学校に通う子を持つ親にとって、子どもたちが友だちと仲良くできるのかというのは不安の種。そして同時に、ほかの保護者たちとうまくやっていけるのかという心配も多いようです。けれどそんなときこそ、声をかけてくる人物には注意が必要かもしれません。◆不安でいっぱいだった、長男の入学小学校に長男が入学したばかりの里山裕子さん（仮名・当時20代）は不安でいっぱい。保育園のときに仲良くしてもら