キッコーマン食品株式会社が2024年3月にエリア限定で発売を開始した「果実100％」の「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ。すりおろしりんご、すりおろしマンゴーミックス、すりおろしぶどうミックス、すりおろしキウイミックスに加え、すりおろし白桃ミックスが5月18日に発売（9月下旬までの期間限定）されることが発表されています。【原菜乃華出演】デルモンテ ピュレフルーツCM「ピュルピュルのうた」篇【キッコーマン公式】