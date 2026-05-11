夏の暑さやムレが気になる季節こそ、インナー選びにはこだわりたいもの。プラスサイズ向け下着ブランド「Glamour Princess（グラマープリンセス）」から、2026年春夏新作第二弾が登場しました。人気シリーズの機能性アップデートや新色追加など、毎日を快適に過ごせるアイテムが勢ぞろい♡涼しさと美しいシルエットを両立した、この夏注目のラインナップを詳しくご紹介します。 夏を快適にする新作