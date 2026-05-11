旧芸名「ほっしゃん。」でお笑い芸人として活動した俳優星田英利（54）が10日、Xを更新。「戦争反対」や「憲法を語る」ことについて、私見をつづった。星田は「戦争反対、とか、憲法を語るのは『うんちしたらちゃんとお尻を拭きましょうね』って言ってるのと同じなんだよ」と持論を記述。そして「バカはわからないかな？まぁ、だからこそバカなんだけども」と述べた。この投稿に対し「日本にバカが多くなってきて、ツラいです」「