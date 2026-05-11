5月8日は「世界赤十字デー」。被災地で医療救護活動などを行っている赤十字の取り組みを広く知ってもらおうと、8日は朝から日本赤十字社三重県支部のメンバーらが啓発活動を行いました。赤十字の創設者アンリ―・デュナンの誕生日と、日本赤十字社の設立がいずれも5月であることから、毎年5月は「赤十字運動月間」と定められています。8日は三重県支部の副支部長を務める後田和也副知事をはじめ、支部職員や日本赤十字社の公式キャ