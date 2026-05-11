“街路樹”で隠れた「視認できない道路標識」は有効か？長年クルマを運転していると、街路樹の枝葉で完全に隠れてしまっていたり、長年の風雨で塗装が剥げて白飛びしていたりする「見えにくい道路標識」に遭遇することもあります。もし、そうした認識困難な標識が設置された交差点などで、「一時停止無視」や「進入禁止」といった交通違反の取り締まりを受けた場合、ドライバーによる「標識が見えなかった」という主張は法的に