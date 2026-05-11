＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 最終日◇10日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは全競技が終了した。5打差リードの単独首位から出た22歳、ユラブ・プレムラル（南アフリカ）が「63」をたたき出して初優勝。後続に14打差をつける独走優勝を果たした。【写真】国内メジャーは河本結が母の日V平場としては史上最大ストローク差での勝利。メジャ