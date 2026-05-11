＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック最終日◇10日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞松山英樹らが参戦するシグニチャーイベント（昇格大会）の“裏大会”は全競技が終了した。45歳のブラント・スネデカー（米国）が「66」で回り、トータル18アンダーで逆転優勝。2018年「ウィンダム選手権」以来、8年ぶりの通算10勝目を挙げた。〈写真〉松山英樹の大きなトップが安定の秘訣