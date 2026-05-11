基調の強さが継続する一方 潮目の変化もありえる日本市場 今週の日本株相場は基調の強さが継続するというのが僕のメインシナリオだが、一方で潮目が変わる可能性もじゅうぶんにあると考える。前週の急騰による短期的な過熱感のなか、どこまで上値を追っていけるか微妙なところだ。 前週の日本株市場は記録的な上昇となった。米国とイランの間で戦闘終結に向けた覚書合意が近いとの観測が広がると、5月7日の日経平均株価は前営業