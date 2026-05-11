フランス政府は、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客だったフランス人5人のうち1人が帰国途中に症状を示したと発表しました。【映像】ハンタウイルス集団感染の疑いがある乗客らフランスのリスト保健相は10日、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客だった5人のうち1人が症状を示したと発表しました。この乗客は、10日にスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島付近に停泊していた船か