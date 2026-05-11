週明け、きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、500円以上値上がりしました。これまで相場をけん引してきたAI・半導体関連株を中心に買い注文が広がっていて、今月7日につけた取引時間中の史上最高値を更新。6万3000円台での取引が続いています。