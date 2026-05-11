東京・世田谷区で、軽トラックをパトカーに衝突させたとして20歳の男が逮捕されました。軽トラックを制止しようとした際に、警察官が拳銃を発砲しましたが、発砲によるけが人はいないということです。警視庁によりますと、逮捕された小林悠斗容疑者は10日午後6時半すぎ、世田谷区の路上で、運転中の軽トラックをパトカーに衝突させた公務執行妨害の疑いが持たれています。当時、軽トラックは不審車両としてパトカーの追跡を受けて