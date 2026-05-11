ドイツ・ベルリンで、5月7日から9日までの3日間、電子楽器・シンセサイザーに特化した世界最大規模の専門展示会「SUPERBOOTH26」が開催された。会場はベルリン東部に位置する“FEZ-Berlin”という青少年文化施設だ。 筆者がSUPERBOOTHを訪れるのは今回が初めてだが、会場に足を踏み入れた瞬間、その異色ぶりに驚かされた。NAMM ShowやInterBEE、楽器フェアといった大型コンベンションセンターを舞台にした展示会と