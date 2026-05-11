◆米男子ゴルフツアーマートルビーチ・クラシック最終日（１０日、サウスカロライナ州デューンズクラブ＝７３４７ヤード、パー７１）最終ラウンドが行われ、７位で出た中島啓太（フリー）は４バーディー、４ボギーの７１で回り、通算１１アンダーの１３位で終えた。１５位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は２バーディー、４ボギーの７３と落とし、６アンダーの３８位。４９位から出た平田憲聖（エレコム）は２