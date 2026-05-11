◆米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン最終日（１０日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ＝６７３５ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、１２位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が１イーグル、３バーディー、２ボギーで６９と伸ばし、通算５アンダーで２週連続の９位に入った。６８の勝みなみ（明治安田）は通算３アンダーで１４位、７１の西郷真央（島津製作所）