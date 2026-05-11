少ない材料でおいしい副菜 「あと1品、何にしよう……」は、食事の用意あるあるですよね。この、”あと1品”が、その日の食事の完成度を左右することもよくあります。そこで今回は、少ない材料なのに、ご飯まで進んでしまう「甘辛味」の副菜レシピをまとめてみました。メインのおかずよりご飯がすすむ可能性大です！ 冷蔵庫に残った食材でささっと作れる 食材が少ないだけではなく、冷蔵庫に常にストックがあるものや、中途半端