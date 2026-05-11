「阪神３−０ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神が佐藤輝の本塁打などで奪った３点を才木−岩崎−ドリスの完封リレーで守りきった。才木は７回３安打、１四球、１０奪三振で無失点。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「いつもと違う配球にＤｅＮＡ打線が戸惑ったのではないか」と語り、マスクをかぶった梅野のリードに着目した。◇◇阪神にすれば、初回のピンチを切り抜けたことが勝因と言ってもいいのではな