開催：2026.5.11 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 7 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が11日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパイレーツが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリー、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。 1回表、3番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってセンターへのタイム