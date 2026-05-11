金に困った女性に対し、性交渉を条件に貸し付けを行う「ひととき融資」が問題となっている。その悪質な手口の一方で、事件が顕在化することは少ない。その理由とは何か。複数の事例をもとに、明らかにしていく。（東京情報大学教授堂下 浩）金に困った女性に性交渉を条件に貸し付け「ひととき融資」の実態とは？物価高が続く中、生活が困窮した人は消費者金融にアクセスし、ここからの融資が拒絶されると、その一部は「ひとと