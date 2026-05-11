脇腹痛め約1か月の戦線離脱…ロバーツ監督も期待米大リーグのドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのブレーブス戦に2-7で敗れた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手も4打数無安打。4月26日（同27日）のカブス戦を最後に10試合本塁打がない。その中で朗報なのが、1か月ほど戦線離脱していたムーキー・ベッツ内野手が11日（同12日）のジャイアンツ戦から戦列復帰の見通しとなったことだ。ベッツは4月4