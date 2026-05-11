BLACKPINKのJENNIE（ジェニー、30）が、個人でも2年間で約240億ウォン（約24億円）を稼いだ。韓国メディアが報じた。23年11月に、母が代表を務める個人事務所OAエンターテインメントを設立した。ジェニー自身が100％の株式を所有している。10日に韓国の金融監督院の電子公示システムによると、同エンターテインメントは昨年、ジェニーに94億7955万4000ウォン（約9億5000万円）を支払った。24年の決算金額143億785万6000ウォン（約1