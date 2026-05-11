「子どもたちのために、不動産はきちんと残してあげたい」相続の相談で、親世代の方からよく耳にする言葉です。長年守り抜いてきた土地や建物を次世代へ引き継ぐ――それは至極自然な思いであり、資産形成に対する真摯な責任感の表れでもあります。しかし、相続を受けた子世代からは、まったく異なるトーンの声が聞こえてきます。「正直なところ、あの不動産をどうすればよいか、見当もつかない」「本音を言えば、引き取りたくなか