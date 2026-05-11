机の上で猫が寝そべっていて…？まるでしっぽだけが別生物のように忙しく動いているほほえましい光景は7万7千回を超えて表示され、5,800件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：机の上でくつろぐ猫→『しっぽ』を見ると……可愛すぎる『動き』】 静かな体と動くしっぽ X（旧Twitter）アカウント『@95Cs9』に投稿されたのは、リラックスしている猫がしっぽだけを右に左に動かしている癒しの光景です。登場す