ボールで遊ぼうと猫さんを誘った飼い主さん。ボールを転がしてみた結果、「え、なんで…！？」という驚きの展開が待っていたようです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で33万表示を突破し、「虚無で草」「もしやお腹に顔を埋めても怒られない！？」といったコメントが寄せられました。 【動画：くつろいでいた猫に『ボール』を転がしてみると……『まさかの反応』】 ボールを転がすと…