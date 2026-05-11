義実家での食事の際、嫁の自分だけにみんなと違う対応をされたら──。今回は、筆者の友人が体験した“義実家エピソード”を紹介します。 なかなか会えない義両親 私は職場で出会った男性と社内恋愛の末、結婚しました。就職のために地元を離れた夫の実家はかなり遠方。なかなか帰省できない距離でした。 そのため、夫の両親に会えたのも両家顔合わせが初めて。初めて会った夫の両親の対応はさっぱりとしたものでしたが