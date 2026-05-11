◆出版社にとっては太いビジネスとなる自費出版いま、若者の間で「ZINE（ジン）」という小規模な自費出版プラットフォームがブームである一方、出版社による自費出版ビジネスも活性化している。大手の商業出版社から地方新聞社まで、新たな収益源を求めて、「自費出版」の看板を掲げ、広告や営業に力を入れている。フリーランスの出版プロデューサーM氏は、参入増加のカラクリをこう明かす。「通常の商業出版は、出版社が制作